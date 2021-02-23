Gündem CHP Garada PKKya kalkan oldu
ANKARA

​CHP Gara'da PKK'ya kalkan oldu

CHP Gara'da PKK'ya kalkan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunduğunu söyledi. Erdoğan, “Nitekim Gara Operasyonu’nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Gürsel Aksel Stadı’nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantının yapıldığı kongrede konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

  • Türkiye’nin zenginliğini hazmedemeyenler, milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için Haçlı Seferleri’nden Sevr’e kadar her dönemde bizimle uğraşmışlardır. Aynı kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşlerimize saldırmayı sürdürüyor. Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenler, sinsi yöntemlerle yeni araçlar devreye soktu. Terör, işte bu araçların en acımasızı, en kanlısı, en zalimidir.

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KİRLİ ZİHNİYET HEP OLDU

Dünyanın hiçbir yerinde terörü, terör örgütlerini savunan, onların siyasi uzantılarını destekleyen aydınlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler göremezsiniz. Ancak ülkemizde maalesef böyle kirli bir zihniyet hep olagelmiştir, bugün de vardır. Terör örgütü yaklaşık 40 yıldır anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, okula giden öğrenciden evladının üzerine kapanan annelere, ninelere, aksakallı ihtiyarlara kadar herkesi katlediyor.

SENİN DE VEBALİN VAR

  • Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Anneleri’nin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır’daki o terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor, haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

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GÜNDEM
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İNLERİNİ ONLARA MEZAR ETTİK

Terör örgütlerinin ve Türkiye üzerinde hesabı olan karanlık güçlerin değirmenine su taşıyanlarla değil, kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla yol yürüdük. Biz Cudi’de varız, biz Gabar’da varız, biz Tendürek’te varız, biz Bestler Dereler’de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız. Oraları onlara mezar ettik. Ve on binlerle anılan teröristler şimdi yüzlerle anılıyor. Nereden nereye.

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GÜNDEM
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BEN ONU ADAM ZANNETTİM

  • Kılıçdaroğlu, İzmir’in en büyük talihsizliğidir. İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gönderdim. Gitsinler, bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Bakanlarım bunu bana söyleyince ben de bu CHP’nin başındakini adam zannettim, gitsinler, anlatsınlar dedim. Hani diyor ya ‘Haberimiz yok’. İşte asıl kaynağından, bizzat gitsinler anlatsınlar istedim.

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GÜNDEM
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EDEP DIŞI HER ŞEYİ YAPTILAR

İkili görüşmelerden sonra, Meclis’te maalesef tamamıyla sınırı aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. İşte onun için biz diyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır.

AKLA ZİYAN YOLLARA BAŞVURDULAR

  • Nitekim Gara Operasyonu’nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Dertlerinin ülke ve millet olmadığını, hakikatleri bin defa dinleseler de yine kafalarındaki senaryoyu, kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir’deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile bir araya geldi. Emine Hanım, Ayda bebeği, “Seni televizyondan tanıyorum” diyerek sevdi.

İzmir’de yatay mimari dönemi

Bayraklı’da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, depremden 10 ay sonra 2021’in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlanacağını söyledi.

İzmir’de depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı’nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlanacağını söyleyen Erdoğan, “Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek. Bayraklı’da inşa edeceğimiz konutları İzmir’in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutları olarak da kullanacağız. Karaburun ilçesinde depremden etkilenen köylerde köy evleri yapacağız” dedi.

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Beni ve ailemi hedef aldılar

  • CHP’nin Berat Albayrak’ı hedef alan iddialarına tepki gösteren Erdoğan, “Son zamanlarda CHP ve şürekası, Hazine ve Maliye eski Bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Bu iş siyaset boyutunu aşıp, bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere, özellikle de aileye saldırı boyutuna vardı. Berat Bey’in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, ‘damat’ sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. 4 tane sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunun adı finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar bunu başardığı için çıldırıyorlar” diye konuştu.

Döviz rezervimiz 95 milyar dolar

Erdoğan, “Bunlar sahtekar, ‘Şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı. Hatta daha da ileri gittiler, sıfırın altına düştü’ diyorlar. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası’nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ancak bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi, 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Bu ne demektir? Biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil. CHP’nin akıl hocaları orada, IMF. Bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Biz birbirimizle dayanışma halindeyiz ve kendi işimizi kendimiz görürüz. Bu adımları da böyle attık. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var” dedi.

ABD hala teröristle beraber

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin derdinin mültecilere değil teröristlere sahip çıkmak olduğunu söyledi. Erdoğan, İzmir’de “Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi” programında konuştu. Avrupa Birliği’nin mülteciler için söz verdiği 6 milyar avroyu hala tam olarak göndermediğini kaydeden Erdoğan ABD’nin politikalarına da değinerek şunları söyledi:

BU NASIL NATO İTTİFAKI

Şu anda Suriye kuzeyinde bakıyorsunuz Amerikalı bir general diyor ki ‘Biz şu anda PKK/YPG/PYD, bunlarla beraberiz.’ Bu nasıl bir NATO’da ittifak iki ülke? Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir dertleri yok. Dert başka. Hala terörle, teröristlerle beraberler. Biz de terör ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kayyum atamaya devam edeceğiz

  • Erdoğan, “Devletin şehrimize hizmet verilsin diye gönderdiği kaynağı terör örgütüne peşkeş çekerek Hakkarili kardeşlerimi mağdur edenlere göz mü yumacaktık? ‘Kayyum, kayyum’ diye ortalığı inletenlerin bir günden bir güne bu çarpıklığa karşı tek laf ettiklerini duydunuz mu, duyamazsınız. Çünkü bunların işi milletimizin hakkını, hukukunu, menfaatini savunmak değil, kendi karanlık günlerine malzeme üretmektir. Üretimin durduğu, Kandil’e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı bu yerlere biz bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz” dedi.
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