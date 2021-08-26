İngiliz yalanına sarıldı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’in, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili kaleme aldığı ve BBC Türkçe ve The Guardian’ın çarpıtarak okuyucularına aktardığı ‘Türkiye’de göçmen merkezi’ yalanına sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz medyasının algı operasyonunu devam ettirdi. İngiliz basınının 24 saat içinde yalan olduğu ortaya çıkan haberden kaynaklı özür dilemesi ve İngiliz Bakan Wallace’in bu iddiaları yalanlamasına rağmen Kılıçdaroğlu tepki çeken tweeti silmediği gibi yalanı dillendirmeyi sürdürdü.

TESCİLLİ YALANI TEKRARLADI

Kılıçdaroğlu, dün Ankara’da muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşmasında hükumetin mülteci politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin resmi olarak yalanladığı göçmen merkezi yalanını “İngiltere diyor ki ‘Türkiye’de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz’. E diğerleri, ‘Para verelim buraya gelmesinler.’ Aynı şekilde Suriye’de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz?” ifadeleriyle tekrarladı.

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CHP’DE ÇİRKİNLİK YARIŞI

Algı operasyonlarından vazgeçmeyen CHP’de bir skandal da Grup Başkanvekili Engin Altay’dan geldi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un diktatör hakaretlerini devam ettiren Altay katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Taliban’ın cisimleşmiş hali” diye söz etti.

Altay, şöyle dedi: “Moğollar bu memleketi bu kadar ağır istilaya tabi tutmadı. Haçlılar bu kadar ağır istilaya tabi tutmadı. Timur bu memlekette bu kadar ağır hasar tahribat yaratmadı. Bunların istilası Moğollara, Timur’a haçlılara rahmet okutur.”

DÜNYA BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor