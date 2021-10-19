Gündem CHP Genel Başkanlığını bırakıyor mu?
POLİTİKA

CHP Genel Başkanlığı’nı bırakıyor mu?

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanı adayı bir partinin genel başkanı olmamalı” tezini savunduğu için CHP Genel Başkanlığı’nı bırakabileceği konuşuluyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’ndan sonra genel başkan olabilmek için bazı isimlerin çalıştığı konuşuluyor. Liderlik için Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Oğuz Kaan Salıcı’nın hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özel, son dönemde şehir dışı ziyaretlerini artırırken 10 Aralık Hareketi’nin temsilcilerinden Oğuz Kaan Salıcı da kulisleri yoğunlaştırdı

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​CHP Genel Başkanlığı’nı bırakıyor mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nda adaylık tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sürpriz bir iddia kulislere yansıdı. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “cumhurbaşkanı partili olmamalı” tezini savunduğu için CHP genel başkanlığını bırakabileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun, aday olması ve seçilmesi halinde “tarafsız cumhurbaşkanı” vaadini yerine getirebilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elverse de CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılması gerektiğine işaret ediliyor. Böyle bir adımda ise Kılıçdaroğlu’nun Mayıs 2010’dan beri oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için hesaplar başlayacak.

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İKİ İSİM HAZIRLIK YAPIYOR

İddialara göre parti içinde hareketlenmeler başladı bile. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’ndan sonra genel başkan olabilmek için bazı isimlerin çalıştığı konuşuluyor. Aday adaylığı için Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Oğuz Kaan Salıcı’nın hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özel’in son dönemde şehir dışı ziyaretlerini arttırması, adaylığın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erbil’e giden heyetin başında Salıcı’nın olması da dikkat çekici. “CHP kapatılmalıdır” diyen 10 Aralık Hareketi’nin temsilcilerinden Salıcı, HDP ile ittifakı savunan, açılım politikalarını destekleyen, Batı yanlısı liberal politikaları savunan bir isim.

Hakarete suç duyurusu

  • Kılıçdaroğlu, bürokratları tehdit ettiği videolu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”ten suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi Ankara Başsavcılığına verildi.

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