CHP Genel Merkezine Yeni Pankart: 'Ben Kemal, geliyorum'

CHP Ankara Genel Merkezi'nde Adnan Menderes'in sözü olan “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş kaldırılarak yerine yenisi asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Genel Merkez binasına asılan, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunan afişin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “CHP Genel Merkezi anlık… Ben Kemal Geliyorum!” notunu düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum!" ifadeleri kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Genel Merkezin girişine pankart olarak asıldı.