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CHP Genel Merkezine Yeni Pankart: 'Ben Kemal, geliyorum'

CHP Genel Merkezi binasına Merhum Adnan Menderes'in sözü olan ''Yeter Söz Milletin'' pankartı tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefeti ''Merhum Adnan Menderes'in sloganını çaldılar'' diye eleştirmişti. Gelen tepkiler üzerine CHP Genel Merkezi binasındaki eski afiş kaldırılarak ''Ben Kemal, geliyorum'' pankartı asıldı.

13:35 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezine yeni pankart asıldı.

CHP Genel Merkezine yeni pankart asıldı.

CHP Ankara Genel Merkezi'nde Adnan Menderes'in sözü olan “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş kaldırılarak yerine yenisi asıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Genel Merkez binasına asılan, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunan afişin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “CHP Genel Merkezi anlık… Ben Kemal Geliyorum!” notunu düştü.



''Ben Kemal, geliyorum''


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum!" ifadeleri kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Genel Merkezin girişine pankart olarak asıldı.


Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, sanatçı Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı, "Hınç" filmini hatırlatmıştı. Filmde, intikam alacağı kişileri tek tek arayan Arkın, "Ben Kemal, geliyorum" dedikten sonra telefonu kapatıyor.




#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Parti
1 saat önce
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CHP Genel Merkezine Yeni Pankart: 'Ben Kemal, geliyorum'
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