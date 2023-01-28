|
Gündem

O slogan CHP zulmünü simgeliyor

Demokrat Parti’nin 1950 genel seçimleri kampanyasında kullandığı “Yeter! Söz milletindir!” sloganı CHP zulmüyle mücadelenin bir sembolü haline gelmişti. O tarihi sloganın bugün dev bir afişte yazılı olarak CHP Genel Merkezi’ni süslemesi dikkat çekti.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi.

Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerinde dönemin iktidarı CHP’ye karşı kullandığı “Yeter! Söz milletindir” sloganı bugün, sloganın hedefindeki CHP’nin Genel Merkezi’ni süslüyor. Demokrat Parti’nin, dönemin CHP’sine karşı büyük bir zafer kazandığı 1950 seçimlerinde kullandığı slogan, AK Parti-CHP arasında yeni bir polemiğe sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter! Söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu müstemleke heveslilerine ‘Yeter’ diyecektir” demişti. Seçim için 14 Mayıs tarihi kesinlik kazanırken,

CHP Genel Merkezi’ne CHP zulmüyle mücadelenin sembolü haline gelen “Yeter! Söz Milletin” sloganının yazılı olduğu afişin asılması dikkat çekti.



#CHP
#Yeter söz milletin
#Demokrat Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gültekin Uysal
1 saat önce
default-profile-img
O slogan CHP zulmünü simgeliyor
Tahran'da karanlık saldırı
Tahıl koridoru umut oldu: Beşinci gemi Afganistan için yolda
Söğüt’ten yılda 2,5 ton altın
EYT pazartesi günü Meclis'te
Masa değil Anayasa konusu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.