İmamoğlu'nu karşılamaya ilginç pankart: İstanbulumuza hoş geldiniz

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il dışı seyahatlerine çıkmasına ve İstanbul'da hizmetin aksamasına tepki gösteren kimliği belirsiz kişiler tarafından İmamoğlu'nu karşılamak üzere ilginç pankartlar hazırlandı. İmamoğlu'nun sıksık seyahat etmesine imada bulunan pankartlarda, "İstanbulumuza hoş geldiniz" notu yer aldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermek adına kimliği belirsiz kişiler tarafından İstanbul'un belirli noktalarına pankartlar asıldı. İmamoğlu'nun her fırsatta seyahate çıkmasından rahatsız olan vatandaşlar tarafından yapıldığı sanılan pankartlarda "İstanbulumuza hoş geldiniz. 16 milyon İstanbullu" ifadeleri yer aldı.