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İmamoğlu'nu karşılamaya ilginç pankart: İstanbulumuza hoş geldiniz

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıksık şehir dışı seyahatlerine çıkması ve hizmetlerin aksamasına tepki olarak kimliği belirsiz kişiler tarafından belirli noktalara "İstanbulumuza hoş geldiniz" pankartları asıldı.

16:10 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ilginç pankartlı karşılama

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ilginç pankartlı karşılama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il dışı seyahatlerine çıkmasına ve İstanbul'da hizmetin aksamasına tepki gösteren kimliği belirsiz kişiler tarafından İmamoğlu'nu karşılamak üzere ilginç pankartlar hazırlandı. İmamoğlu'nun sıksık seyahat etmesine imada bulunan pankartlarda, "İstanbulumuza hoş geldiniz" notu yer aldı.


İMAMOĞLU'NA PANKARTLI KARŞILAMA

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermek adına kimliği belirsiz kişiler tarafından İstanbul'un belirli noktalarına pankartlar asıldı. İmamoğlu'nun her fırsatta seyahate çıkmasından rahatsız olan vatandaşlar tarafından yapıldığı sanılan pankartlarda "İstanbulumuza hoş geldiniz. 16 milyon İstanbullu" ifadeleri yer aldı.



#CHP
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
20 dakika önce
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İmamoğlu'nu karşılamaya ilginç pankart: İstanbulumuza hoş geldiniz
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