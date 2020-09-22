CHP'li Özel'den ittifak açıklaması: Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HDP İLE İTTİFAK KURULACAK MI" SORUSUNA YANIT
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, 'CHP ile HDP ittifak yapacak mı' sorusuna şu yanıtı verdi:
Cumhuriyet Halk Partisi bir tane ittifak yapıyor. İstanbul'da da gördünüz. O yaptığı ittifak Türkiye'de millet ittifakıydı. İstanbul'da İstanbul ittifakına dönüştü. İstanbul'un yıllardır talan edilmesinden, imar değişikliklerinden, rüşvet çarkından sıkılmış bütün İstanbullularla temiz yönetilen bir İstanbul için bir ittifak kuruldu. İstanbul'u İstanbul ittifakı kurtardı. Türkiye'yi de Türkiye ittifakı kurtaracak.
Cumhuriyet Halk Partisi yapılan bütün anket sonuçlarına göre bakıldığında baraj sorunu olmayan iki partiden bir tanesi. İttifak barajı aşmak için gerekiyor. Burada CHP'nin bugünden yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız var, yok gibi bir ihtimali, durumu yok. Ancak CHP'nin ittifakı millet ittifakı. O ittifak ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ni 6 milyonun üzerinde aldığı oyla, meclise milletin yolladığı meşru bir parti olarak görüyoruz. Diğer siyasi partilerle ilişkilenmemizin dışında bir ilişkilenmemiz yok. Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz.
CHP PM ÜYESİ SARI'DAN İTTİFAK İÇİN 'CESARET EDELİM' ÇIKIŞI
- CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, daha önce yaptığı ittifak açıklamasında "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.