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Gündem CHPli Özelden ittifak açıklaması Birileri istiyor diye HDPyi şeytanlaştırıyor değiliz
POLİTİKA

CHP-HDP ile ittifak yapacak mı? CHP'li Özgür Özel'den HDP ile ittifak sorusuna cevap

CHP'li Özel'den ittifak açıklaması: Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz

HDP'li Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının ardından ayyuka çıkan CHP-HDP ittifakına ilişkin soruya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel verdiği yanıt ile kafaları karıştırdı. CHP'li Özel, "Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz" dedi.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı
GÜNDEM
PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı

"HDP İLE İTTİFAK KURULACAK MI" SORUSUNA YANIT

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, 'CHP ile HDP ittifak yapacak mı' sorusuna şu yanıtı verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi bir tane ittifak yapıyor. İstanbul'da da gördünüz. O yaptığı ittifak Türkiye'de millet ittifakıydı. İstanbul'da İstanbul ittifakına dönüştü. İstanbul'un yıllardır talan edilmesinden, imar değişikliklerinden, rüşvet çarkından sıkılmış bütün İstanbullularla temiz yönetilen bir İstanbul için bir ittifak kuruldu. İstanbul'u İstanbul ittifakı kurtardı. Türkiye'yi de Türkiye ittifakı kurtaracak.

İttifakı artık gizlemeyelim
GÜNDEM
İttifakı artık gizlemeyelim

Cumhuriyet Halk Partisi yapılan bütün anket sonuçlarına göre bakıldığında baraj sorunu olmayan iki partiden bir tanesi. İttifak barajı aşmak için gerekiyor. Burada CHP'nin bugünden yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız var, yok gibi bir ihtimali, durumu yok. Ancak CHP'nin ittifakı millet ittifakı. O ittifak ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ni 6 milyonun üzerinde aldığı oyla, meclise milletin yolladığı meşru bir parti olarak görüyoruz. Diğer siyasi partilerle ilişkilenmemizin dışında bir ilişkilenmemiz yok. Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz.

CHP PM ÜYESİ SARI'DAN İTTİFAK İÇİN 'CESARET EDELİM' ÇIKIŞI

  • CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, daha önce yaptığı ittifak açıklamasında "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Sarı'dan HDP ile açıktan ittifak açıklaması: Cesaret edelim
GÜNDEM
CHP'li Sarı'dan HDP ile açıktan ittifak açıklaması: Cesaret edelim

Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
OYNAT 00:35
Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntülerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola seçim çalışması yapıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakında HDP'nin olmaması, seçmenin ürkmemesi olarak yorumlanmıştı. Seçim çalışmaları sürecinde gizlenemeyen bu ittifak artık gün yüzüne çıktı.

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.


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