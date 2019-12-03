CHP heyeti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gidiyor

CHP'den 3 kişilik heyet, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Ağbaba, Yılmazkaya ve Emre heyetin içinde

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyet, HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya gelecek.

GÜNDEM Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi

Herhangi bir sağlık sorunu yok

Haftabaşında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, rahatsızlandığı iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını, konuyla ilgili daha detaylı tetkikler yapılmak üzere Demirtaş'ın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.



