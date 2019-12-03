Gündem CHP heyeti Selahattin Demirtaşı cezaevinde ziyarete gitti
POLİTİKA

CHP heyeti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gitti

Cezaevinde rahatsızlandığı iddiasıyla gündeme gelen ancak herhangi bir sağlık sorunu geçirmediği tespit edilemeyen HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için CHP harekete geçti. Milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş

CHP'den 3 kişilik heyet, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ağbaba, Yılmazkaya ve Emre heyetin içinde

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyet, HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi
GÜNDEM
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi
Herhangi bir sağlık sorunu yok

Haftabaşında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, rahatsızlandığı iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını, konuyla ilgili daha detaylı tetkikler yapılmak üzere Demirtaş'ın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
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