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CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu deste deste paraları taşırken ve sayarken ki görüntüleri ortaya çıktı. Fatih Keleş'in görüntülerini sosyal medyada servis eden eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, söz konusu paraların ihale verilen müteahhitlerden geldiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

22:09 - 11/03/2024 Pazartesi
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, '
Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.'
Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır"
denildi.

CHP iddiaları yalanladı: İl binası aldık

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "
Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur."



#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Fatih Keleş
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