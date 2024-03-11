CHP İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, '
Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.'
Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır"
denildi.
CHP iddiaları yalanladı: İl binası aldık
CHP iddiaları yalanladı: İl binası aldık
CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "
Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur."
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5 dakika önce