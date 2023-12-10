CHP ile HEDEP arasında pazarlık kızışıyor: 'Sadece seçimde bizi hatırlıyorlar'

Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler. Biz oylarımızı AKP kaybetsin diye verdik ama demokrasi kazansın diye de verdik, emekçiler kazansın diye de verdik.