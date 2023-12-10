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CHP ile HEDEP arasında pazarlık kızışıyor: 'Sadece seçimde bizi hatırlıyorlar'

Yerel seçimler yaklaşırken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ile ittifak içinde olmayacaklarını belirten Bakırhan, "Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar" dedi.

12:35 - 10/12/2023 Pazar
Diğer
Tuncer Bakırhan
Tuncer Bakırhan
Yerel seçimler yaklaşırken muhalefette gözler
CHP
ve
HEDEP
pazarlığına
çevrildi.

Genel seçimde altılı masaya destek veren HEDEP, CHP ile iş birliği sürecine girdi. Fakat sonuçlar bekledikleri gibi olmadı.


"Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek güç olarak görüyorlar"


Yerel seçimde ise CHP ile ittifak içinde olmayacaklarını belirten HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.



Bakırhan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ancak son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Sizlere soruyorum. Siz söyleyin, Selçuk Mızraklı içeri atılırken, yerine kayyım atanırken bizim oylarımızla seçilenler neredeydi? Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar.

"Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme..."


Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler. Biz oylarımızı AKP kaybetsin diye verdik ama demokrasi kazansın diye de verdik, emekçiler kazansın diye de verdik.


#HEDEP
#CHP
#ittifak
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