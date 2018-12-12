Gündem CHP ile İyi Parti uzlaştı
POLİTİKA

Son dakika... CHP ile İyi Parti ittifak yapacak mı?

CHP ile İyi Parti uzlaştı

CHP ile İyi Parti ittifak görüşmelerinde uzlaştı. Kılıçdaroğlu ile Akşener ittifak kapsamında bir araya geldi. İddiaya göre, İyi Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek. CHP ise, Samsun, Trabzon, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de İyi Parti'nin adayına destek verecek.

Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geleceğini söyledi.

İddiaya göre, İyi Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek.

CHP ise, Samsun, Trabzon, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de İyi Parti'nin adayına destek verecek.

CHP ile İyi Parti görüşmesinden uzlaşı çıktı

Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, iki kez İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle görüştü.

Dervişoğlu, görüşmenin ardından heyeti uğurlarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki partinin genel başkanı, saat 20.00'de sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacaklar" dedi.

Dervişoğlu, gazetecilerin, "Olumlu sonuçlandığını söyleyebiliriz miyiz?" sorusuna, "İnşallah iyi olacak." yanıtını verdi.

  • Bu arada İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok da gazetecilerin, "Adaylığınızı çekmeniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

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