CHP İYİ Parti'ye verdiklerini topluyor: İstifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti'den Meral Akşener'in masayı dağıtmasının ardından tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. "En uygun saray çalışanı 12. kez yine Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanan Ergun, daha sonra bu paylaşımını sildi.