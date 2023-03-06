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CHP İYİ Parti'ye verdiklerini topluyor: İstifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi hedef alan açıklamalarla Altılı Masa'yı dağıtmasının yankıları sürüyor. CHP listelerinden seçilen İYİ Parti Erzincan Belediye Meclis üyesi Dağhan Çakmak, Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etti.

09:53 . 6/03/2023 Pazartesi
IHA
Dağhan Cakmak

Dağhan Cakmak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'yı dağıtmasının yankıları devam ediyor.

İYİ Parti Erzincan Belediyesi Meclis Üyesi Dağhan Cakmak,
"Meclis üyeliği görevine CHP listelerinden seçildiğini, bugünse gelinen noktada ittifakın dağıldığını"
belirtip CHP'ye saygısından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

#Dağhan Cakmak
#İYİ Parti
#istifa
2 gün önce
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CHP İYİ Parti'ye verdiklerini topluyor: İstifa ettiğini duyurdu
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