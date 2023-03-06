Dağhan Cakmak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'yı dağıtmasının yankıları devam ediyor.
İYİ Parti Erzincan Belediyesi Meclis Üyesi Dağhan Cakmak,
"Meclis üyeliği görevine CHP listelerinden seçildiğini, bugünse gelinen noktada ittifakın dağıldığını"
belirtip CHP'ye saygısından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
#Dağhan Cakmak
#İYİ Parti
#istifa
2 gün önce
CHP İYİ Parti'ye verdiklerini topluyor: İstifa ettiğini duyurdu
Yarım asırlık ağaçları kesip kaçtılar
Adalet Bakanlığı yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı
Cenk'e sezon sonu formülü
Hindistan Afganistan'a 20 bin ton buğday gönderecek
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı