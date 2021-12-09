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ANKARA

CHP Kavala'yı yine ziyaret etti

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haksız yere içeride tutulduğunu savunduğu Gezi finansörü Osman Kavala’yı ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün Silivri Cezaevi’nde yatan Osman Kavala ile görüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Kavalayı yine ziyaret etti
Osman Kavala

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun haksız yere içeride tutulduğunu savunduğu Gezi finansörü Osman Kavala’yı ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün Silivri Cezaevi’nde yatan Osman Kavala ile görüştü. Erkek, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada Kavala hakkındaki iddiaları “kötü bir kurgu” olarak niteledi.

KAVALA'YI DAHA ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞLERDİ

“Neyle suçlayacaklarını artık şaşırdılar” diyen Erkek, “Suçsuz bir insan cezaevinde, dört yıldır ağır ve haksız tutuklama ile karşı karşıya” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da geçen ay CHP Grubu’nda yaptığı konuşmada “Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var” demişti. CHP’li vekiller daha önce de Kavala’yı ziyaret etmişti.

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