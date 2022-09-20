CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi

Türkiye'de siyasi partiler 2023 hazırlıklarına devam ediyor. Konuyla ilgili ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partideki kurmaylarıyla birlikte, CHP'nin oy oranının düşük olduğu bölgelerde saha indi. CHP Lideri'nin son durağı ise Elazığ oldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada, Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP için yinelediği bakanlık vaadi sonrası CHP Lideri'nden buna benzer başka bir çıkış geldi.

"ELAZIĞLI BAKAN NEDEN YOK?'

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti’ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:56 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa'da yeni vaat: Siverek'i il yapacağım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini il yapmak için söz verdi. CHP lideri, 'Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, iktidar olduğumuzda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim' dedi.



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'SİVEREK İL OLACAK'

Kılıçdaroğlu daha önce Diyarbakır ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçmiş, iktidara geldiklerinde Siverek’i il yapacaklarının sözünü vermişti.