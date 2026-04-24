CHP mehteri protesto etti: Çocuklara sırtlarını döndüler

CHP mehteri protesto etti: Çocuklara sırtlarını döndüler

04:0024/04/2026, Cuma
G: 24/04/2026, Cuma
CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve yönetim, çocuklar gösteri yaparken sırtlarını döndü.
CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve yönetim, çocuklar gösteri yaparken sırtlarını döndü.

23 Nisan kutlamalarına CHP’nin skandal eylemi damga vurdu. CHP İl Başkanı Vakkas Acar ile il yönetimi Gaziantep’teki resmi törenlerde çocuklardan oluşan mehter takımını sırtlarını dönerek protesto etti. Acar, törene katılanların şaşkınlıkla karşıladığı ve tepkilere yol açan eylemlerini şu şekilde savundu: “Böyle bir günde çocuklarımızın hâlâ saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. O saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Mehter takımına tepki gösterdik” dedi.

CHP, Gaziantep’te yapılan 23 Nisan kutlamalarında çocuklara sırtlarını döndü! 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep’te de coşkuyla kutlandı. Ancak kutlamalara CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.


MEHTER SARAY KÜLTÜRÜYMÜŞ!

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hâlâ bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik” dedi. CHP’nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış alırken sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, CHP’lilerin çocukları protesto etmesine tepki gösterdi.


BU KADAR MI TÜKENDİNİZ?

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP’lilerin çirkin protestosunu eleştirdi. İnan, “Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır” ifadelerine yer verdi.


