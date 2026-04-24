İstisnasız tüm otelcilerden rüşvet aldık

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren eski Yapı Kontrol Müdürü M.Y. rüşvet çarkını anlattı. Önceki CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde, 2016-2024 yılları arasında belediyenin Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan M.Y., imara aykırı otellerle, iş bitim belgesi düzenlenmeden önce görüşüldüğünü söyledi. M.Y., “Şükrü Sözen ya bizzat kendisi ya da kardeşi Fatih Sözen, Erkan Y., Serkan D. aracılığıyla otelcilerle iletişime geçip menfaat temin ettikten sonra bana iş bitim belgesini düzenlememi söylerdi” dedi.

Fatih Sözen

600 BİN DOLARA İSKAN

İskan başvurusu yapan tüm otelcilerden istisnasız maddi menfaat temin edildiğini belirten M.Y. “İskân başvurusu yapan tüm otelcilerden istisnasız maddi menfaat temin edildi. Maddi menfaat temin edilmeden, imara aykırı yapılaşması olan hiçbir otelciye iskan verilmezdi. Ben bunların bazılarına doğrudan tanık oldum. Bazılarında rüşvete aracılık ettim. Bazılarında rüşvetin bir kısmından pay aldım. Bazılarında da doğrudan iştirakim olmasa da rüşvet alındığını Osman Zafer K.’dan veya otelcilerden duyardım” diye konuştu. M.Y., eski İmar Müdürü Osman Zafer K.’nın, kendisine otelcilerden iskan karşılığı 500-600 bin dolar aldıklarını defaatle söylediğini de beyan etti.





KAÇAK YAPILAŞMA GELİR KAPISI OLMUŞ

M.Y.’nin verdiği ifadeye göre, kaçak yapılaşma belediye için bir sorun değil, gelir kapısı haline dönüşmüş. İmar süreçlerinin bilinçli şekilde yönlendirildiği, bazı projelerde önce kaçak yapılmasına göz yumulduğu, ardından bu durumun baskı unsuru olarak kullanıldığı belirtildi. Böylece otel sahiplerinin ödeme yapmaya mecbur bırakıldığı bir düzen kuruldu. Bazı durumlarda yıkım kararları bile pazarlık aracı olarak kullanıldı, ödeme alınınca işlem durduruldu. M.Y., sistemin tek yönlü olmadığı, farklı birimlerdeki görevlilerin pay aldığı, rüşvet trafiğinin organize finans ağı üzerinden yürütülüp, bazı isimlerin de "kasa" olarak kullanıldığı bilgisini verdi.



