Başsavcılıktan disiplinsizliğe ayar: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında çekilen görüntü kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin açıklama yapıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından İBB davasında çekilen görüntü kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmalarında çekilen görüntü kayıtlarının basın açıklaması gibi paylaşıldığının ve bir sanıkla avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiğini bildirdi. Tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mahkeme salonunda yasak olmasına rağmen görüntüleri servis edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu görüntülerin, duruşma salonunda izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce kayda alındığını, paylaşımların ise duruşma düzeni ve disiplinine aykırılık teşkil edebilecek nitelikte olduğunu ifade ederek; yargılamanın konusu ile bağlantılı olmayan ve duruşma ortamının dışında yapılması gereken açıklamaların, salon içerisinde gerçekleştirilerek, mevzuata aykırı biçimde basın açıklaması gibi servis edildiğini belirtti.
Öte yandan, aynı dosya kapsamında bir sanık ile avukatı arasında mektup alışverişi yapıldığına yönelik tespitlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Bakırköy Başsavcılığınca, duruşma salonlarında usul ve esaslara uygun hareket edilmesi gerektiği anımsatılarak, güvenlik ve disiplinin korunması amacıyla daha önce personele verilen genel talimatların yinelendiği, benzer durumların yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilerek önlem alınmasının bir kez daha istendiği bildirildi.
