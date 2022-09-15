Gündem CHP oy verdiği yasayı AYMye götürdü
ANKARA

CHP oy verdiği yasayı AYM’ye götürdü

1 Temmuz 2022’de çıkarılan e-ticaret yasasının Meclis’ten geçmesine 52 milletvekilin oylarıyla katkıda bulunan CHP, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.Başvurunun kamuoyundan gizlendiğini ve talimatın Kılıçdaroğlu tarafından verildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “CHP, 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? Kılıçdaroğlu, kendi grubunu da karşısına alarak, e-ticarette tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?” diye sordu.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
CHP oy verdiği yasayı AYM’ye götürdü
Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, e-ticaret Yasası’nın iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini ve bu başvurunun kamuoyundan gizlendiğini söyledi. Yasa teklifinin CHP tarafından da desteklendiğini hatırlatan Dağ, "CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? CHP'nin desteklediği ve evet oyu verdiği e-ticaret Yasası’nın bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşımasının arkasında yatan nedir?" diye sordu.

CHP İPTAL İÇİN 3 DİLEKÇE VERDİ

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru talimatının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği söyleyen Dağ, şöyle konuştu: “CHP, Anayasa Mahkemesi'ne, kanunun bazı maddelerinin iptali için toplamda 3 dilekçe vermiştir. İlk iki dilekçede bahsedilen hususlardan hangileri birileri tarafından beğenilmedi de üçüncü dilekçeyi vermek mecburiyetinde bırakıldınız? Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak, e-ticarette tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?

'RANT ÇETELERİ' KILIÇDAROĞLU'NA MI ULAŞTI?

Yoksa yine CHP’lilerin tabiriyle 'rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Kanun teklifi görüşmeleri esnasında 'rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte ne oldu da Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulunmuşlardır? Yoksa CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? Rant çeteleri ilk iki dilekçeyi beğenmemiş midir de üçüncü dilekçeyi verdirmiştir?

BİR ŞİRKETİN MENFAATİ Mİ GÖZETİLMEKTEDİR?

Meclis tarihinde ender görülen bir şekilde, bütün siyasi partilerin oybirliğiyle yasalaşan bu kanuna bir şirket hariç tüm sektörün desteğinin alındığı bilinmekteydi. Buna rağmen, yüce Meclis'in iradesinin tamamına karşı bir şirketin menfaati mi gözetilmektedir? Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıma işinin arkasında bu şirketin lobi çalışmalarının etkisi olmuş mudur? Bazı uluslararası şirketlerin iradesi, CHP tarafından Meclis iradesinin üzerine mi konmak istenmektedir?"

308 vekilden 307’si ‘evet’ dedi

  • 308 milletvekilinin 307’sinin oyuyla Meclis’ten geçen yasa teklifine o gün Genel Kurul’da bulunan 52 CHP’li vekilin de oy verdiğini anımsatan Dağ, “CHP’nin bu hususta sergilediği tutum, tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir” dedi. Dağ, “CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülen madde, bu alandaki adil ve etkin rekabetin tesisini sağlayacak ‘en önemli’ maddedir. Kanunun önlemeye çalıştığı tekelcilerin en çok itiraz ettiği ve rahatsız olduğu bu maddenin dava konusu edilmesi manidardır” diye konuştu.
Siteler sahte ürün satamayacak
EKONOMİ
Siteler sahte ürün satamayacak

E-ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
EKONOMİ
E-ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ucuz konut içintarihi fırsatı kaçırmayın

Ucuz konut için
tarihi fırsatı kaçırmayın

​T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat.
Bir buçuk ay önce evlenmişti

Bir buçuk ay önce evlenmişti

'Sessiz olun' uyarısı sonrası bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü.
Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gaziantep'te kan donduran olay: Anne ve baba tutuklandı.

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Sosyal konutta merak edilen soru yanıt buldu.

​Kapadokya'da peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama.

​İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı.

​Fitch 2022 yılı büyüme tahminini yayımladı

​Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede.
Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de
Hayat

Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de

İstanbul Beyoğlu’nun ardından Başkente taşınan Kültür Yolu Festivali yarın Çanakkale’de başlıyor. Sanatın her dalına ev sahipliği yapacak Troya Kültür Yolu Festivali’nde bir çok etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kordon’dan antik kentlerine kadar şehrin her köşesine yayılan festival, Çanakkale’ye çok yakışacak” dedi.
Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde
Gündem

Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağı müjdesini verdi. 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük. Yurtlarımız donanımlı birer yaşam merkezi haline geldi. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşıladı. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik” dedi.
FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste
Gündem

FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste

İstanbul Eyüpsultan’da bir okulda müdür yardımcısı olan M.Ş., FETÖ yapılanmasına karşı çıkınca hayatı karardı. FETÖ’cü öğretmenlerin planıyla 6 öğrenci “Bizi taciz etti” diye M.Ş.'den şikayetçi oldu. Kumpas kurulan M.Ş., FETÖ’cü savcı, hakim, adli tıpçı ve Yargıtay üyeleri eliyle 18 yıl hapis cezası aldı. Öğrenciler M.Ş.’ye iftira attıklarını beyan etti ancak M.Ş. hâlâ cezaevinde. Prof. Dr. Muharrem Özen, M.Ş.’nin yeniden yargılanması gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.