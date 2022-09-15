CHP oy verdiği yasayı AYM’ye götürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, e-ticaret Yasası’nın iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini ve bu başvurunun kamuoyundan gizlendiğini söyledi. Yasa teklifinin CHP tarafından da desteklendiğini hatırlatan Dağ, "CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? CHP'nin desteklediği ve evet oyu verdiği e-ticaret Yasası’nın bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşımasının arkasında yatan nedir?" diye sordu.

CHP İPTAL İÇİN 3 DİLEKÇE VERDİ

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru talimatının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği söyleyen Dağ, şöyle konuştu: “CHP, Anayasa Mahkemesi'ne, kanunun bazı maddelerinin iptali için toplamda 3 dilekçe vermiştir. İlk iki dilekçede bahsedilen hususlardan hangileri birileri tarafından beğenilmedi de üçüncü dilekçeyi vermek mecburiyetinde bırakıldınız? Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak, e-ticarette tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?

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'RANT ÇETELERİ' KILIÇDAROĞLU'NA MI ULAŞTI?

Yoksa yine CHP’lilerin tabiriyle 'rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Kanun teklifi görüşmeleri esnasında 'rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte ne oldu da Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulunmuşlardır? Yoksa CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? Rant çeteleri ilk iki dilekçeyi beğenmemiş midir de üçüncü dilekçeyi verdirmiştir?

BİR ŞİRKETİN MENFAATİ Mİ GÖZETİLMEKTEDİR?

Meclis tarihinde ender görülen bir şekilde, bütün siyasi partilerin oybirliğiyle yasalaşan bu kanuna bir şirket hariç tüm sektörün desteğinin alındığı bilinmekteydi. Buna rağmen, yüce Meclis'in iradesinin tamamına karşı bir şirketin menfaati mi gözetilmektedir? Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıma işinin arkasında bu şirketin lobi çalışmalarının etkisi olmuş mudur? Bazı uluslararası şirketlerin iradesi, CHP tarafından Meclis iradesinin üzerine mi konmak istenmektedir?"

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308 vekilden 307’si ‘evet’ dedi

308 milletvekilinin 307’sinin oyuyla Meclis’ten geçen yasa teklifine o gün Genel Kurul’da bulunan 52 CHP’li vekilin de oy verdiğini anımsatan Dağ, “CHP’nin bu hususta sergilediği tutum, tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir” dedi. Dağ, “CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülen madde, bu alandaki adil ve etkin rekabetin tesisini sağlayacak ‘en önemli’ maddedir. Kanunun önlemeye çalıştığı tekelcilerin en çok itiraz ettiği ve rahatsız olduğu bu maddenin dava konusu edilmesi manidardır” diye konuştu.