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CHP özüne döndü

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK'da Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin Meclis gündeminde uzatılması ve yasanın Genel Kurul'dan geçmesinin engellenmesi için karar alındı.

Uğur Duyan
04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:19 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

Ülke genelinde 24 saat kesintisiz protesto yapma kararı alan CHP genel merkezi sivil itaatsizlik ve sokak siyaseti kavramlarının yeniden parti gündeminde belirleyici olmasını kararlaştırdı. CHP MYK'sında bu yönde karar alınmasında, AK Parti ile yürütülen normalleşme çalışmalarının zayıflamasının etkili olduğu öğrenildi.

UZLAŞMAK ÇOK ZOR

Yeni Şafak'a konuşan AK Parti kaynakları, CHP grubuyla yasa noktasında uzlaşının zor olduğunu kaydederek, hafta sonu dahil çalışma planı yaptıklarını belirtti. CHP Grup Yönetimi’nden üst düzey bir isim ise, Milli Eğitim Akademisi'nin teklif metninden çıkarılmaması halinde eylemlilik kararının kesintisiz olarak sürdüreceklerini, Genel Kurul çalışmalarını yoklama talepleriyle uzatacaklarını ifade etti.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
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