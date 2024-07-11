CHP özüne döndü

Hem Türk hem de İsrail pasaportu taşıyıp Gazze'de İsrail ordusu saflarında katliama katılanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi kabul edildi. HÜDA-PAR'ın sunduğu kanun teklifine AK Parti ve MHP 'evet', CHP ve DEM ise hayır oyu verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılmasını ve müebbet hapisle cezalandırılmasını öngören kanun teklifinde mal varlıklarına el konulacağını ve Aile ve Gençlik Fonu'na devredileceğini ifade etti.