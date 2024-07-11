CHP özüne döndü

Ülke genelinde 24 saat kesintisiz protesto yapma kararı alan CHP genel merkezi sivil itaatsizlik ve sokak siyaseti kavramlarının yeniden parti gündeminde belirleyici olmasını kararlaştırdı. CHP MYK'sında bu yönde karar alınmasında, AK Parti ile yürütülen normalleşme çalışmalarının zayıflamasının etkili olduğu öğrenildi.
UZLAŞMAK ÇOK ZOR
Yeni Şafak'a konuşan AK Parti kaynakları, CHP grubuyla yasa noktasında uzlaşının zor olduğunu kaydederek, hafta sonu dahil çalışma planı yaptıklarını belirtti. CHP Grup Yönetimi’nden üst düzey bir isim ise, Milli Eğitim Akademisi'nin teklif metninden çıkarılmaması halinde eylemlilik kararının kesintisiz olarak sürdüreceklerini, Genel Kurul çalışmalarını yoklama talepleriyle uzatacaklarını ifade etti.