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ANKARA

​CHP parçalanıyor

CHP parçalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişteki hiçbir aktörün bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemediğini söyledi ve Muharrem İnce’nin istifasına dikkat çekti. AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan şöyle konuştu: CHP’nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP’nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı çıkan herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük tek parti devriyle yarışır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

  • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, küresel, siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye sapa sağlam ayakta durdu. Koronavirüs salgını sürecinde dünyada yaşananlar, Türkiye’ye son 18 yılda kazandırdığımız alt yapının, ülkeyi uluslararası düzeyde nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını şüphe ve itiraza mahal vermeyecek şekilde gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez
OYNAT 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. Sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez' dedi.

ONLARA NE DESEK BOŞ

Bütün bunlar ancak gören gözler, duyan kulaklar, hakkı söyleyebilen diller ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş, onu da biliyoruz. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşların tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadroyuz.

SAPASAĞLAM AYAKTA DURDUK

  • İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden devletin her kademesine kadar tüm platformlarda her türlü meselesiyle ilgilenen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, küresel, siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye sapa sağlam ayakta durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP. Hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar' ifadelerini kullandı.

KOSKOCA BİR BOŞLUK

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. Acaba ‘CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor’ diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Yine bugün nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şürekası çıkıyor.

KİRLİ İTTİFAKI KORUYOR

  • CHP’nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP’nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer, partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir.

HİÇBİR FARKLARI YOK

Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. En büyük üzüntümüz, içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar.

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Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

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