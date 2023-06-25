CHP paylaştı FETÖ yaydı: İnce'ye kumpasta Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Tehdit, şantaj, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve belgede sahtecilik" suçlarından resmen soruşturma başlatıldı. Aralarında CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun da olduğu 5 şüpheli hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

WhatsApp mesajları ortaya çıktı

İddianamede şüphelilerin kumpas görüntülerini Whatsapp gruplarında nasıl paylaştıkları ortaya çıkarıldı. İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğine dikkat çekilen iddianamede, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği ifade edildi.

Sahte video

Takvim'in haberine göre; Şüphelilerden CHP'li eski yönetici Doğru'nun 'Yalancılar Derneği', 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda söz konusu montaj paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek, "Tip'e darbe vurmak için ibn.. yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedi" şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi. Şüphelilerden Soner Hakkı Çoruh'un cep telefonuna pornografik fotoğraf gönderildiği, iletinin altına 'patladı beyimiz' yazıldığı tespit edildi. Çoruh'un, İnce'nin görselini kullanılarak oluşturulan söz konusu sahte pornografik videoyu 'Sevenler Gece Ölür' isimli Whatsapp grubunda hukuka aykırı olarak paylaşarak yaydığı ve ifşa ettiği tespiti yapıldı.











