CHP seçim merkezini ziyaret etti

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan’da ‘start’ verdi. Yıldırım, “Bismillah’ deyip İstanbul’dan, Eyüp Sultan’dan bugün çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin” dedi. Eyüpsultan Meydanı’na gelen Yıldırım’ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar Yıldırım ile tokalaşıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Binali Yıldırım Eyüpsultan’da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Binali Yıldırım namaz kılmaya girmeden önce cenaze namazı için bekleyen ailelere başsağlığı diledi. Yıldırım ikindi namazını Eyüpsultan Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışında 3 vatandaşın cenaze namazına katılan Yıldırım daha sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua etti. Yıldırım ayrıca Eyüpsultan esnafını ziyaret etti. Burada da yoğun bir ilgi gören Yıldırım, bayrak, afiş ve konfetilerle karşılandı.

CHP seçim merkezine ziyaret

Eyüp’te AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra koordinasyon merkezinin karşısında bulunan CHP Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Cadde üzerinde kurulan kürsüde konuşma yapan Yıldırım, Ankara’dan hızlı trenle İstanbul’a geldiğini anlatarak şöyle devam etti: “Kampanyamızı her gün bir ilçede sürdüreceğiz. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Nasıl bir İstanbul hayalimiz var, onu anlatacağız ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz. Bir konuşup iki dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul’un dünyada başka bir eşi yok. Ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. İki kıtayı birbiriyle buluşturan tek şehir İstanbul. İstanbul aynı zamanda Türkiye’nin özeti.” diye konuştu.