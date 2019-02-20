Gündem CHP seçim merkezini ziyaret etti
İSTANBUL

CHP seçim merkezini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan’a devredip Hızlı Tren’le İstanbul’a geldi. Yıldırım, seçim çalışmalarına Eyüpsultan Türbesi’nde dua ederek başladı. Eyüp’te coşkulu bir kalabalığa hitap eden Yıldırım, AK Parti ve CHP seçim merkezlerini de ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım seçim çalışmalarını başlattığı Eyüp’te CHP seçim merkezini ziyaret etti.
Binali Yıldırım seçim çalışmalarını başlattığı Eyüp’te CHP seçim merkezini ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan’da ‘start’ verdi. Yıldırım, “Bismillah’ deyip İstanbul’dan, Eyüp Sultan’dan bugün çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin” dedi. Eyüpsultan Meydanı’na gelen Yıldırım’ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar Yıldırım ile tokalaşıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Binali Yıldırım Eyüpsultan’da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Binali Yıldırım namaz kılmaya girmeden önce cenaze namazı için bekleyen ailelere başsağlığı diledi. Yıldırım ikindi namazını Eyüpsultan Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışında 3 vatandaşın cenaze namazına katılan Yıldırım daha sonra Eyüpsultan Türbesi’nde dua etti. Yıldırım ayrıca Eyüpsultan esnafını ziyaret etti. Burada da yoğun bir ilgi gören Yıldırım, bayrak, afiş ve konfetilerle karşılandı.

CHP seçim merkezine ziyaret

  • Eyüp’te AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra koordinasyon merkezinin karşısında bulunan CHP Eyüpsultan Seçim Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Cadde üzerinde kurulan kürsüde konuşma yapan Yıldırım, Ankara’dan hızlı trenle İstanbul’a geldiğini anlatarak şöyle devam etti: “Kampanyamızı her gün bir ilçede sürdüreceğiz. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Nasıl bir İstanbul hayalimiz var, onu anlatacağız ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz. Bir konuşup iki dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul’un dünyada başka bir eşi yok. Ortasından deniz geçen tek şehir İstanbul. İki kıtayı birbiriyle buluşturan tek şehir İstanbul. İstanbul aynı zamanda Türkiye’nin özeti.” diye konuştu.

Yıldırım 'Onu da yaptım' dedi, kahkahalar havada uçuştu
OYNAT 00:18
Yıldırım 'Onu da yaptım' dedi, kahkahalar havada uçuştu
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşiyle birlikte TRT'de yayınlanan Çay-Simit-Sohbet programına katıldı. Programda neşeli anlar yaşandı.
YORUM YAP


/**/
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD-PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
VAR'a giden hakeminses kaydı yayınlanabilir

VAR'a giden hakeminses kaydı yayınlanabilir

​Uzmanlar kayıtların paylaşılması için ne yapılması gerektiğinin yanıtını verdi.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

​2020 yılında Endonezya'da Helal Ürün Sertifikası zorunlu hale gelecek.
Avrupa kapılarına dayanırlar

Avrupa kapılarına dayanırlar

Erdoğan, güvenli bölge konusunda Avrupa ülkelerini uyardı.
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
İttifakihanete dönüştü

İttifakihanete dönüştü

​Kocamaz'ın adaylığını CHP istediği için yaktılar.

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
Mersin'den aday olamadı

Mersin'den aday olamadı

Listenin geç teslim edilmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi.
'Süper Ay' şöleni

'Süper Ay' şöleni

Gökyüzündeki cümbüş Türkiye'den böyle görüntülendi.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Tiryakiler dikkat

Tiryakiler dikkat

Sıcak çay içen yüzlerce kişi, aynı hastalığa yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.