CHP Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamaya katılmadı

Dünya

Güney Kore: Kuzey Koreli hackerlar 1,2 milyar dolarlık dijital mal varlığı çaldı

Güney Kore istihbaratı, söz konusu dijital "hırsızlığın" yarısından fazlasının ise bu yıl gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, 2017'den bu yana gerçekleşen dijital para ve malvarlığı "hırsızlığının" 1,2 milyar doları bulduğunu vurgularken, gelecek yıl bilgisayar korsanlarının bu faaliyetlerinin artmasının beklendiğini kaydetti.