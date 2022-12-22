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POLİTİKA

CHP Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamaya katılmadı

PKK'lı teröristle terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle düşürüldü. Oylamada 330 kabul oyu, 42 red oyu kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ise oturuma ve oylamaya katılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Semra Güzelin vekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamaya katılmadı
Foto/arşiv

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, terör örgütü PKK'nın kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

CHP OTURUMA KATILMADI

Meclis'te yapılan oylamaya 372 oy kullanıldı. Oylamada 330 kabul oyu, 42 red oyu kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi oturuma ve oylamaya katılmadı.

NE OLMUŞTU?

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.

Güzel'in, kaçak durumdayken vekil özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

HPD'li Semra Güzel üç ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanmıştı.

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