CHP seviyesizlikte Katz'ı aratmadı: Siyonist alçaklık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'klavye soytarısı' dediği İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile CHP Gençlik Kolları seviyesizlikte adeta kapıştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Katz, Instagram'daki erişim engelini bahane ederek Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Katz, Erdoğan'ın elinde telefonla poz verdiği bir illüstrasyonu da paylaşımında kullandı. Katz, mesajının sonunda da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları’nı etiketledi.





ERDOĞAN'A 'MÜTTEFİK' İFTİRASI

CHP Gençlik Kolları, sözde Katz'a cevap verirken siyonist katili aratmayan alçakça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı. Siyonist katillerin hedefindeki Erdoğan'a 'İsrail müttefiki' iftirasını atan CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımında "Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz. Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun" ifadeleri kullanıldı.





NAZİLERİN SÖZÜ NEYSE KATZ'IN SÖZÜ DE O

Öte yandan klavye soytarısı Katz'a Türkiye’den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.” AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur.”



