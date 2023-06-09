CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. 'Neden PKK demiyorsunuz' diyorlar. Ben terör örgütünün reklamını yapmam. Çünkü terör örgütü terörü kendi adının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için de terör eylemlerine girişir."