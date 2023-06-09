CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi

CHP'li Özgür Özel, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan için paylaştığı taziye mesajında 'PKK terör örgütü' ifadesini kullandı.
Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.
Seçimin ardından PKK demeye başladılar
Şehit Aydın Ceylan için taziye mesajı paylaşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mesajındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Geçtiğimiz dönemde şehitler için yayınladığı taziye mesajlarında 'terör örgütü PKK' demeyen Özel, seçimin bitmesiyle birlikte dilini değiştirdi.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu 'Reklamını yapmam' demişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermişti:
DAEŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı
Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıkmıştı.