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CHP ve DEM Parti arasındaki kirli ittifak sızdı: Sinsi planla İBB Meclisi'ne sokacaklar

Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin desteğini almak için her yolu deneyen Özgür Özel yönetimindeki CHP formülü buldu. İddiaya göre DEM Parti'nin adayı için kendi adayını geri çeken CHP, şimdi de 20 DEM'li ismi kendi listelerinden İBB Meclisi'ne sokmayı planlıyor.

10:32 - 20/02/2024 Salı
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CHP yerel seçimlerde DEM Parti'nin desteğini istiyor
CHP yerel seçimlerde DEM Parti'nin desteğini istiyor
Yerel seçimlere az bir süre kala
DEM Parti
ile ittifak kurmanın yollarını arayan CHP'de kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İYİ Parti ile yollarını ayıran CHP, Ekrem İmamoğlu'nun kazanabilmesinin yolunu yine PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşma yolunda aradı.


Esenyurt adayı geri çekildi


Kulis bilgilerine göre Esenyurt'ta DEM Parti'nin istediği aday için kendi adayını geri çeken CHP, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde DEM'lilere kendi kontenjanından yer açıyor.


Buna göre 20 DEM'li isim, CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek. Barış Yarkadaş, CHP kulislerinde konuşulan kirli pazarlıkları, tv100'deki programda açıkladı.



"20 DEM'li CHP listelerinden girecek"


Yarkadaş, CHP-DEM anlaşmasını şu ifadelerle anlattı:

Yeni dönemde DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkartmayacak. DEM Parti de CHP'den çeşitli ilçelerden birer meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. Bu 2019'da da oldu.

20'ye yakın bir isimden bahsediliyor. Hemen hemen her ilçeden bir kişi olabilir. CHP kulislerinde konuşulan bu.

#CHP
#İstanbul
#DEM Parti
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