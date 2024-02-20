CHP ve DEM Parti arasındaki kirli ittifak sızdı: Sinsi planla İBB Meclisi'ne sokacaklar

İYİ Parti ile yollarını ayıran CHP, Ekrem İmamoğlu'nun kazanabilmesinin yolunu yine PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşma yolunda aradı.
Esenyurt adayı geri çekildi
Kulis bilgilerine göre Esenyurt'ta DEM Parti'nin istediği aday için kendi adayını geri çeken CHP, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde DEM'lilere kendi kontenjanından yer açıyor.
Buna göre 20 DEM'li isim, CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek. Barış Yarkadaş, CHP kulislerinde konuşulan kirli pazarlıkları, tv100'deki programda açıkladı.