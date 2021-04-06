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POLİTİKA

CHP ve HDP terörist Mahir Çayan’ın mezarında buluştu

CHP Çankaya İlçe Teşkilatı ve HDP Ankara İl Örgütü, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan’ı mezarı başında andı. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım’ın da katıldığı anmada, terörist Çayan’ın mezarına ‘CHP’ yazılı çelenk bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP ve HDP terörist Mahir Çayan’ın mezarında buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf.

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü.

Ölümünün 49. yıldönümünde, terörist Çayan için CHP Çankaya İlçe Teşkilatı ve HDP Ankara İl Örgütü’nün katılımıyla anma töreni düzenlendi.

CHP’li ve HDP’li isimler, ellerinde pankartlar Çayan’ın mezarına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Mezara kırmızı karanfiller ve üstünde çiçeklerle CHP yazısı bulunan çelenk bırakıldı.

Anma törenine, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı. Düzenlenen anmaya dair görüntüler HDP Ankara İl Örgütü ve CHP Çankaya İlçe Teşkilatı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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