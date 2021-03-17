CHP ve İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve HDP'li Gergerlioğlu’nun vekilliğin düşürülmesi sonrası partilerin vekil sayıları

Son aylarda CHP, İYİ Parti ve HDP içinde vekil hareketliliği yaşanıyor. İstifalar ve vekil transferleri sonrası partilerin vekil sayısı da sık sık değişiyor.

Daha önce partiyi eleştiren bir mektup kaleme alan CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etmişti.

CHP'nin vekil sayısı 136'ya düştü

CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düşmüştü. Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın partiye katılımı sonrası CHP’nin vekil sayısı 136 oldu.

İYİ Parti'nin 36 sandalyesi bulunuyor

İYİ Parti ise Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın istifalarıyla çalkalanmıştı. İYİ Parti’nin 38 olan vekil sayısı ise 36’ya düşmüştü.

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HDP'li vekil sayısı 54'e indi

Son olarak PKK propagandasından yargılanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezasının Meclis’te okunmasıyla vekilliği düştü. Bu gelişmenin ardından HDP’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 54'e indi.

AK Parti'nin 289 MHP'nin 48

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) TBMM'deki sandalye sayısı 289, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ise 48.

GÜNDEM CHP'de İnce depremi: Üç vekil istifa etti

GÜNDEM HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu artık vekil değil

GÜNDEM İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

GÜNDEM FETÖ ile suçlayıp istifa etti