Gündem CHP yoldan çıktı diyen İnce Kimse kimseyi yanıltmasınHDP CHPyi destekledi
POLİTİKA

“CHP yoldan çıktı” diyen İnce: Kimse kimseyi yanıltmasın HDP CHP’yi destekledi

Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce, yine CHP’yi bombaladı. CHP'nin Atatürkçü bir parti olmaktan uzaklaştığını söyleyen İnce, “Benim kimseye karşı kişisel bir husumetim yok. Parti ilkelerinden uzaklaştı. Atatürk diyemeyen il başkanları var. Derdim bu” dedi. CHP-HDP arasındaki ittifaka da değinen İnce, “Biz İstanbul'u Adana'yı, sadece CHP'nin oylarıyla mı aldık? Hayır. HDP'nin de oyu var burada. Milletvekilliği seçiminde HDP bizi destekledi. Kimse kimseyi yanıltmasın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce’nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. Yeni partisi için hazırlıklarını sürdüren İnce, Independent Türkçe’ye verdiği röportajda yine CHP’yi sert sözlerle eleştirdi.

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Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

“CHP hem yola çıkamıyor hem de yoldan çıkıyor”

CHP'nin Atatürkçü bir parti olmaktan uzaklaştığını ifade eden İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini anımsatarak “Benim kişisel bir husumetim yok kimseye karşı. Bana yapılan yanlışlar husumetim. Onun için partide tabii ki yanlış şeyler görüyorum. Hani dedim ya, partinin 2 tane yanlışı var bence; bir, yola çıkmıyor, iki, yoldan çıkıyor. Yoldan çıkıyor derken; ilkelerinden uzaklaştı parti. Atatürk diyemeyen il başkanları var. Kamuoyu biliyor zaten tek tek isimlerini zikretmem yanlış olur. Derdim Atatürkçü yapıdan uzaklaşması” dedi.

“HDP CHP’yi destekledi; kimse kimseyi kandırmasın”

CHP ve HDP arasındaki ilişkiye de değinene İnce, şunları söyledi: "Biz İstanbul'u Adana'yı, Mersin'i alırken sadece CHP'nin oylarıyla mı aldık? Hayır. İYİ Parti'nin oyu var, HDP'nin de oyu var burada. Saadet Partisinin de oyu var. Bunların da oyu var. Peki, o yerel seçimdi. Şimdi önümüzde genel seçim var. Milletvekilliği seçiminde kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimseyi yanıltmasın. Herkes partisine oy verecek. Milletvekilliği seçiminde HDP aday çıkarmadı İstanbul'da. Bizi destekledi. Şimdi milletvekili seçimi var aday mı çıkarmayacak. Bir tane oy gelmez CHP'ye.”

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