CHP zehirli bir dile sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımda, Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara farkın ortaya çıkmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu belirtti.

KAZANDIK TİYATROSU

14 Mayıs gecesine değinen Erdoğan, “14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile.” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerin yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs’ta seçimleri kazanacaklarını söyledi. Erdoğan, İstanbul’da Şoförler Buluşması’na katıldı. 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları değerlendiren Erdoğan, “Milletimizin iradesinin başımızın üstünde yeri var. Allah’ın izniyle rekor oy oranıyla milletimizin tekrar bize Cumhurbaşkanlığını tevdi edeceğine inanıyoruz. Milletimizin dertlerini, sorunlarını çözmek için neler yapacağımıza bakıyoruz. Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz bunlar gibi talimatı Kandil’den almıyoruz” dedi.

İSTİKRAR VURGUSU

“İnşallah önümüzdeki dönemde daha nice güzel haberlerle, müjdelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, ‘güven’ ve ‘istikrar’ vurgusu yaptı. Erdoğan şunları kaydetti: “Türkiye yüzyılı inşasında alınan her mesafe sizin müreffeh yarınlarınız için elde edilmiş yeni kazanım olacaktır. Güven ve istikrar, bu iki kavram çok önemli. Gençler unutmayın, öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek.”

İkinci tura firesiz gidelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs öncesinde AK Parti’ye “İlk turda bize verilen oylar en büyük güvencemizdir” mesajı gönderdi. Erdoğan, Kayseri’de toplanan AK Parti’nin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısına telefon bağlantısı ile katıldı. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu almasıyla seçimlerin milletvekilliği ayağının başarı ile tamamlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin önünde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimini de aynı başarıyla tamamlamanın kaldığına dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi:

ÇIRPINIŞLARI FARKI KAPATMAZ

“İlk turda bize verilen oylar en büyük güvencemizdir. Firesiz bir şekilde bu oyu 28 Mayıs’ta sandığa taşımamız gerekiyor. Muhalefetin çırpınışları aradaki farkı kapatmaya yetmeyecektir. Teşkilatlarımızın ve belediye başkanlarımızın seçim sonuçları açıklanana kadar eksiksiz ve rehavetten uzak bir şekilde çalışacağına inanıyorum. İnşallah ikinci turda hem oy olarak hem de oransal olarak tarihi bir sonuçla kazanıp ülkemize beş yıl daha hizmet etme şerefine nail olacağız.”

Zehirli siyaset diline sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstişare Toplantısı’na katıldı. Burada mesajlar veren Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun zehirli bir siyaset diline sarıldığını söyledi. Erdoğan, “CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz” dedi.







