CHP'de dört büyükşehir adayını daha açıkladı: Tepkilerin odağındaki isim değiştirildi

CHP Genel Merkezi tarafından İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer, "Aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum" dedi. CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşündüğünü belirten Soyer, "Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir" ifadelerini kullandı.