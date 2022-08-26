CHP'de Gülşen çığırtkanlığı: Ekrem İmamoğlu da destek verdi

İstanbul Yenikapı'da verdiği konser esnasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. Sahne aldığı mekanda bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, bu sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Skandal sözler sonrası açılan soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçerken, sosyal medya adeta ayağa kalktı. AK Parti'den de peş peşe sert tepki geldi.

MUHALEFET DESTEK VERDİ

İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken CHP'den destek gecikmedi.

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GÜNDEM Gülşen'in avukatı CHP: Skandal sözlere destek oldular

İMAMOĞLU DA GÜLŞEN'E DESTEK VERDİ

Diken'in haberine göre; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmam Hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'e destek verdi. İmamoğlu, "Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. Adaletsizliğe hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz." dedi.

GÜNDEM CHP'den şaşırtmayan çıkış: İmam Hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'e tepki değil destek geldi