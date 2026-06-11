CHP'de ikinci ihraç dalgası: Listeye beş isim daha eklenecek

Sarı, dokuz milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Kararın, parti içinde "arınma siyaseti" anlayışı doğrultusunda alındığını ifade eden Sarı, yargı süreçlerinin devam ettiğini ve ilgili isimlerin kendilerini yargı önünde savunacaklarını söyledi.

"İhraç listesine beş isim daha eklenecek"

"İhraç listesine beş isim daha eklenecek"

İhraç kararlarının ardından dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, ikinci bir ihraç dalgasının gelebileceğini öne sürerek Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek'in de disiplin sürecine dahil edilebilecek isimler arasında bulunduğunu iddia etti.