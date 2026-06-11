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CHP'de ikinci ihraç dalgası: Listeye beş isim daha eklenecek

CHP'de ikinci ihraç dalgası: Listeye beş isim daha eklenecek

00:0311/06/2026, Perşembe
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İkinci dalgada beş milletvekilinin daha hedefte olduğu öne sürüldü.
İkinci dalgada beş milletvekilinin daha hedefte olduğu öne sürüldü.

CHP’de dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Parti yönetiminin ihraç sürecini genişletebileceği öne sürülürken, ikinci dalgada beş milletvekilinin daha disiplin sürecine dahil edilebileceği iddia edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararının ardından yürütülen temaslardan sonuç alınamadığını belirtti.

"Karar 'arınma siyaseti' anlayışı doğrultusunda alındı"

Sarı, dokuz milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Kararın, parti içinde "arınma siyaseti" anlayışı doğrultusunda alındığını ifade eden Sarı, yargı süreçlerinin devam ettiğini ve ilgili isimlerin kendilerini yargı önünde savunacaklarını söyledi.

"İhraç listesine beş isim daha eklenecek"

İhraç kararlarının ardından dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, ikinci bir ihraç dalgasının gelebileceğini öne sürerek Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek'in de disiplin sürecine dahil edilebilecek isimler arasında bulunduğunu iddia etti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
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