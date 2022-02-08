Gündem CHPde imar vurgunu Başkan Semih Şahin yakınları üzerinden ucuza arsa alıp doğayı talan etmişler
POLİTİKA

CHP'de imar vurgunu: Başkan Semih Şahin yakınları üzerinden ucuza arsa alıp doğayı talan etmişler

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı’nın, kentin en değerli alanlarından Pelitözü Gölünün çevresindeki tarla vasıflı arazileri yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları ve bölgeyi imara açtıkları ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen Şahin ve Erdağı, bölgedeki imar vasfını beş kata çıkararak büyük bir vurguna daha imza attı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPde imar vurgunu: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahinden büyük yolsuzluk
CHP'li Semih Şahin

Bilecik Belediye Hizmet binasında 19 Ocak'ta bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken şok baskınla yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayın ardından açıklama yapmayan Başkan Şahin'in yönetimindeki belediyenin, müteahhitleri haraca bağladığı ve hatta esnaftan rüşvet olarak karides ve sucuk bile aldığı ortaya çıkmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; yaşanan skandallar tek tek gözler önüne serilirken milyonluk imar vurgunu da ortaya çıktı. Kentin nefes aldığı, doğa harikası olarak bilinen ve konum itibari ile de çok değerli olan Pelitözü Gölü çevresinin, Başkan Şahin ve danışmanı Erdağı arasında parsel parsel paylaşıldığı anlaşıldı.

YAKINLARININ ÜZERİNE ALDILAR

Çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Başkan Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı, bölgeyi imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldı.

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Semih Şahin'in babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına yan yana bitişik bir vaziyette aldırdığı onlarca dönümden fazla olan araziyi, çok kısa bir süre içerisinde imar planı değişikliği ile benzinlik alanı olarak ilan etmişti. Böylece, Bursa Karayolu üzerinde kilometrelerce mesafe içerisinde hiçbir benzinlik alanının bulunmadığı o araziler milyonluk fiyatlara yükselmiş oldu.

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5 KAT İMARA AÇILDI

Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı ise kendisine aynı bölgeden, bir yanı ormana diğer yanı göle bakan bir bölgeyi seçti. Erdağı kendi oğlu ve belediyede kendisine danışman yaptığı Hasan S.'nin amcası üzerine bitişik nizamda 19 dönüm araziyi 1/2 hisseli olacak şekilde satın aldı.


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