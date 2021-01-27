Gündem CHPde ince istifaları başladı Derdimiz Genel Başkanla
ANKARA

CHP’de ince istifaları başladı: Derdimiz Genel Başkan'la

CHP’de ince istifaları başladı: Derdimiz Genel Başkan'la

Kılıçdaroğlu yönetimine karşı bayrak açan Muharrem İnce’nin kuracağı yeni parti için CHP’li belediyelerden ilk istifa geldi. Antalya’nın İbradı ilçesinin Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisinden ayrıldığını açıkladı. Küçükkuru, “Bizim derdimiz Genel Başkan’la. İnce ile hareket edeceğim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serkan Küçükkuru
Serkan Küçükkuru

CHP’de Muharrem İnce istifaları başladı. Antalya’nın İbradı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert açıklamalar yapan Küçükkuru, “Antalya ya onlarca defa gelen Genel Başkanımız 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı’ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Genel başkan ve etrafındakiler tabanın sesini duymamaktadır. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AKP Genel Başkanı’nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

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DERDİMİZ GENEL BAŞKAN’LA

  • Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağını belirten Küçükkuru, “CHP tabanına saygımız sonsuzdur. Bizim derdimiz Genel Başkan’la” ifadelerini kullandı. Küçükkuru, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada da CHP içindeki Muharrem İnce’ye destek veren vekillerin de ay sonunda istifa edeceğini öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen vekiller ile görüştü
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Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen vekiller ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen üç vekil ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti. Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren üç milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi.
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