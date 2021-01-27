CHP’de ince istifaları başladı: Derdimiz Genel Başkan'la

CHP’de Muharrem İnce istifaları başladı. Antalya’nın İbradı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sert açıklamalar yapan Küçükkuru, “Antalya ya onlarca defa gelen Genel Başkanımız 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı’ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Genel başkan ve etrafındakiler tabanın sesini duymamaktadır. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AKP Genel Başkanı’nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

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DERDİMİZ GENEL BAŞKAN’LA

Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağını belirten Küçükkuru, “CHP tabanına saygımız sonsuzdur. Bizim derdimiz Genel Başkan’la” ifadelerini kullandı. Küçükkuru, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada da CHP içindeki Muharrem İnce’ye destek veren vekillerin de ay sonunda istifa edeceğini öne sürdü.