CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var CHP'de İnce istifaları: Sırada 2 şehir var CHP’de Yalova’da başlayan Muharrem İnce istifaları Kırklareli ve Antalya ile devam edecek. CHP’den aday gösterilmediği için bağımsız seçilen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun İnce’nin partisine geçmesi bekleniyor. Kulislere göre Kırklareli CHP teşkilatı da genel merkeze tepkili. İnce’ye katılması beklenen bir diğer şehir Antalya.

Nur Banu Aras 03 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 03 Şubat 2021, 03:03 Yeni Şafak