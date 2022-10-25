CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını soru önergesi ile TBMM’ye taşıyacağını açıklayan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na yönetimden tepki cılız kalırken, parti içinde sesler yükseldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hem Tanrıkulu’nu, hem de parti yönetimine seslendi. Bir televizyon programında konuşan Erol, “Sorumsuzca açıklamalara parti çok kesin tavır almalı” dedi.

Gürsel Erol

OYUNA GELMEYİN

Erol, şu tepkiyi gösterdi: “Hiçbir şartta ve koşulda, sınır ötesinde sınır içinde yapılan teröre karşı operasyonlarda Silahlı Kuvvetler’in eylemleri asla sorgulanamaz, eleştirilemez. Ben bunu doğru bulmuyorum ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum. Yahu arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin. Bu aptalca iddialara, karalamaya, Silahlı Kuvvetler’i hedef gösteren; hele bir de seçime giderken sana ne kardeşim. Yani bu açıklamayı yapmak sana mı düşer? Bizim Milli Savunma Komisyonumuz’da arkadaşlarımız var. Onlar önce bir ziyaret ederler, neyin nesidir diye. Herkesin böyle tepki vermesi de doğru değil.

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KARŞIMA ÇIKIYOR

Bir İstanbul milletvekilinin söylemi, Elazığ’da her gittiğim evde karşıma çıkıyor. Sorumsuzca açıklamalar. Parti bu konuda çok kesin tavır almalı. Yani genel politikalar üzerine, devletin politikaları üzerine asla bir milletvekili yetkisini, sorumluluklarını aşarak ne bir açıklama yapmalı ne bir soru önergesi vermeli.”

Kaçamak cevap verdi

MYK sonrasında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanrıkulu için herhangi bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruya kaçamak yanıt verdi. Öztrak, “Partimizin bu konuya ilişkin görüşümüzü bundan önceki basın toplantımızda anlattım. Anlaşılan bu soruyu soranlar beni takip etmemişler” dedi. Geçen hafta cuma günü konuşan Öztrak, Tanrıkulu’nun açıklamalarını “Doğru bulmuyoruz” derken; disiplin sürecine ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı.