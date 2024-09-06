CHP'de kozlar bugün paylaşılacak: Kurultayın gergin geçmesi bekleniyor

CHP Tüzük Kurultayı, parti içi gerilimlerin gölgesinde bugün ATO Congresium'da yapılacak.
Özellikle genel merkeze geniş yetkiler tanıyan ve genel başkanlık makamını güçlendiren taslak tüzük metni, parti içi muhalefetin tepkisini çekti.
Tartışmalı maddelerden biri olan 52. madde, Genel Başkan Özgür Özel’e 90’a yakın milletvekili adayını belirleme yetkisi veriyor.
Parti içi muhalefet teyakkuzda
Parti içindeki muhalefet, bu düzenlemenin ön seçim mekanizmasını zayıflatacağı ve örgütleri denetim aracı haline getireceği gerekçesiyle eleştirilerini sürdürüyor.
Gergin bir kurultay bekleniyor.