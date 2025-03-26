CHP'de şaibeli kongre: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermeye başladı

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında , şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesi başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Güney, bugün ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Şüpheli" sıfatıyla savcı karşısına çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.
CHP'li gazeteciler itiraf etti
CHP'deki 'şaibeli kurultay' iddiasına soruşturma başlatılırken, CHP destekçisi Barış Terkoğlu, yaşanan krizi onayladı. Halk TV'de yayınlanan programda konuşan Terkoğlu, "Kurultayda bir sürü şaibe oldu lafını bin 500 CHP’liden duymuşumdur." dedi. Bir diğer CHP destekçisi gazeteci İsmail Saymaz da Terkoğlu'nun sözlerini, "Kurultay salonunda söylediler bunu." ifadeleriyle destekledi.