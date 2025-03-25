CHP'de şaibeli kongre: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'deki 'şaibeli kurultay' iddiasına soruşturma başlatılırken, CHP destekçisi Barış Terkoğlu, yaşanan krizi onayladı. Halk TV'de yayınlanan programda konuşan Terkoğlu, "Kurultayda bir sürü şaibe oldu lafını bin 500 CHP’liden duymuşumdur." dedi. Bir diğer CHP destekçisi gazeteci İsmail Saymaz da Terkoğlu'nun sözlerini, "Kurultay salonunda söylediler bunu." ifadeleriyle destekledi.