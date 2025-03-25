CHP'de şaibeli kongre: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
CHP'li gazeteciler itiraf etti
CHP'deki 'şaibeli kurultay' iddiasına soruşturma başlatılırken, CHP destekçisi Barış Terkoğlu, yaşanan krizi onayladı. Halk TV'de yayınlanan programda konuşan Terkoğlu, "Kurultayda bir sürü şaibe oldu lafını bin 500 CHP’liden duymuşumdur." dedi. Bir diğer CHP destekçisi gazeteci İsmail Saymaz da Terkoğlu'nun sözlerini, "Kurultay salonunda söylediler bunu." ifadeleriyle destekledi.