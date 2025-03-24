CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren isim: Kılıçdaroğlu'na oy verdim diye beni ihraç ettiler

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Batman delegesi Yılmaz Özkanat, "Kılıçdaroğlu'na oy verdiğim için CHP Batman il yönetiminden ve parti üyeliğinden ihraç edildim" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, partinin Batman delegesi Yılmaz Özkanat tanık sıfatıyla ifade verdi.
"Özgür Özel'e oy vereceksiniz, fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz"
Özkanat, diğer delegelerin Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini savundu.
Kurultay sonrasında Hüseyin Yaşar'ın CHP parti meclis üyesi olduğunu belirten Özkanat, "Hüseyin Yaşar kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl yönetimine yerleştirdi" ifadelerinde bulundu.
Baskılara direnerek Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söyleyen Özkanat, şunları kaydetti:
- "Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bildikleri için bir hafta önce Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevimden benim isteğim dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldım. 11 Mart'ta CHP Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldım. Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum, kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir."
Özkanat, Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtığını da belirtti.