CHP'de tabandan tavana koltuk kavgası: Kongrede sandalyeler havada uçuştu ilçe başkanı canını zor kurtardı

CHP Fatih ilçe kongresinde tekmeler tokatlar havada uçuştu.
Seçim mağlubiyetinin ardından suların durulmadığı CHP'nin 38’inci olağan kurultay için takvim işlemeye devam ederken, ilçe kongrelerinde de kavga eksik olmuyor.
CHP Fatih İlçe Başkanlığı’nın 3 Eylül’de gerçekleştirilen kongresi olaylı geçti.
Yeni Şafak'ın da bugün manşetine taşıdığı olaylı kongrede sandalyeler havada uçuştu.
DHKP-C bağlantısı ortaya çıktı
Genel Merkez’in ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin adayı olan Yavuz Nazlıgül’ün 2000 yılında terör örgütü DHKP-C’den yargılanıp tutuklandığı ortaya çıkınca ismi alelacele listeden silindi.
Nazlıgül'ün, DHKP-C'nin kanlı terör saldırılarında bizzat yer aldığı ve bu sebeple yıllarca cezaevinde yattığı ortaya çıktı.
Salon karıştı ilçe başkanı zor kaçtı
İlçe başkanı yapılmak istenen Nazlıgül'ün isminin listeden çıkarılmasının ardından CHP Fatih İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin, kongrenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Alınan karar sonrası İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’ndeki kongre salonu karıştı. Partililer tarafından yuhalanan Yetişgin, merdivenlerden hızla inerek kongre salonunu terk etti.
Yetişgin’in yanında getirdiği ve LGBT’li oldukları ileri sürülen kişiler ile Nazlıgül'ün yandaşları arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Küfürlerin ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu arbedede kadınlar da arada kaldı.
Eski başkan yeniden seçildi
Çıkan olaylar sonrası CHP Fatih’in Mevcut İlçe Başkan Yardımcısı Metin Hacıbayramoğlu tüzük gereği kongreyi yeniden açtı.
210 delegenin oy kullandığı kongredeki oylamada partinin eski ilçe başkanı Soner Özimer yeniden başkan seçildi.