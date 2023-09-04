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CHP'de tabandan tavana koltuk kavgası: Kongrede sandalyeler havada uçuştu ilçe başkanı canını zor kurtardı

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde alınan tarihi hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmadığı CHP'de sular durulmuyor. Partinin Fatih ilçe kongresinde hem değişimciler hem de Genel Merkez’in adayı olan Yavuz Nazlıgül’ün isminin, terör örgütü DHKP-C ile olan bağlantısının ortaya çıkması sonrası listeden çıkarılmasıyla ortalık fena karıştı. İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin'in kongrenin ertelendiğini duyurmasının ardından kongre salonunda partililer birbirine girdi. Yetişgin ise sandalyelerin ve küfürlerin havalarda uçuştuğu salonu koşarak terk etti.

16:32 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Fatih ilçe kongresinde tekmeler tokatlar havada uçuştu.

CHP Fatih ilçe kongresinde tekmeler tokatlar havada uçuştu.

Seçim mağlubiyetinin ardından suların durulmadığı CHP'nin 38’inci olağan kurultay için takvim işlemeye devam ederken, ilçe kongrelerinde de kavga eksik olmuyor.

CHP Fatih İlçe Başkanlığı’nın 3 Eylül’de gerçekleştirilen kongresi olaylı geçti.

Yeni Şafak'ın da bugün manşetine taşıdığı olaylı kongrede sandalyeler havada uçuştu.



DHKP-C bağlantısı ortaya çıktı

Genel Merkez’in ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin adayı olan Yavuz Nazlıgül’ün 2000 yılında terör örgütü DHKP-C’den yargılanıp tutuklandığı ortaya çıkınca ismi alelacele listeden silindi.

Yavuz Nazlıgül

Nazlıgül'ün, DHKP-C'nin kanlı terör saldırılarında bizzat yer aldığı ve bu sebeple yıllarca cezaevinde yattığı ortaya çıktı.



Salon karıştı ilçe başkanı zor kaçtı

İlçe başkanı yapılmak istenen Nazlıgül'ün isminin listeden çıkarılmasının ardından CHP Fatih İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin, kongrenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Alınan karar sonrası İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’ndeki kongre salonu karıştı. Partililer tarafından yuhalanan Yetişgin, merdivenlerden hızla inerek kongre salonunu terk etti.

Yetişgin’in yanında getirdiği ve LGBT’li oldukları ileri sürülen kişiler ile Nazlıgül'ün yandaşları arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Küfürlerin ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu arbedede kadınlar da arada kaldı.

Yusuf Yetişgin

Eski başkan yeniden seçildi

Çıkan olaylar sonrası CHP Fatih’in Mevcut İlçe Başkan Yardımcısı Metin Hacıbayramoğlu tüzük gereği kongreyi yeniden açtı.

210 delegenin oy kullandığı kongredeki oylamada partinin eski ilçe başkanı Soner Özimer yeniden başkan seçildi.



#CHP
#Yavuz Nazlıgül
#DHKP-C
#Yusuf Yetişgin
#Fatih
#Kongre
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