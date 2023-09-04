CHP'de tabandan tavana koltuk kavgası: Kongrede sandalyeler havada uçuştu ilçe başkanı canını zor kurtardı

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Kılıçdaroğlu kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum." diyen Saymaz, "İçişleri Bakanlığı'nı söz verdiği CHP'li Engin Özkoç'a mı, protokol imzaladığı Özdağ'a mı bırakacaktı? Özdağ'a verse partisi ve ortakları ne diyecekti? Sözünü yutsa Özdağ, hakkını mahkemelerde mi arayacaktı?" ifadelerini kullandı.