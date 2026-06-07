CHP’de trol avı başlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki liderlik krizinde yeni aşamaya geçildi. Parti kulislerinde süreç artık "Tabanda ve sanal ortamda hakimiyet savaşı" olarak değerlendiriliyor. Özel, belde seçimleri için halk buluşmaları ve saha ziyaretlerini artırdı. Bu hamleye Kılıçdaroğlu cephesinin "tabanda karşılığı zayıf" algısı güçlendirilmek isteniyor. Ancak Genel Merkez kanadında, Özel'in görünürlüğünün büyük ölçüde sosyal medya stratejileri ve Ekrem İmamoğlu'na yakın dijital ekiplerin desteğiyle büyüdüğü görüşü yer alıyor.

ODAK TROLLERDE

Bu nedenle parti içinde, özellikle sosyal medya operasyonlarında görev aldığı öne sürülen ekiplerin belediye kaynaklarıyla desteklenip desteklenmediğinin araştırılması gerektiği savunuluyor. Kulislerde, bu süreç sonucunda söz konusu yapıların maddi destekten mahrum bırakılmasının hedeflendiği konuşuluyor. Ancak bunun kısa sürede sonuç vermesinin zor olduğu belirtilirken, Özel'in bu zaman diliminde sosyal medya etkisini kullanarak tabandaki desteğini daha da pekiştirmeyi ve amaçladığı ifade ediliyor.

Özel cephesinin dikkatle takip ettiği bir diğer başlık ise bugün yapılacak belde seçimleri. Parti oylarında yaşanabilecek olası artışın doğrudan kendi liderliğiyle ilişkilendirilmesi ve bunun üzerinden yeni bir "başarı hikayesi" inşa edilmesi planlanıyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesi Özel'in buradan güçlenerek çıkmasından endişelendiriyor.











