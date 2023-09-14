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CHP’deki gerilimin fotoğrafı: Bayıltan kongre

CHP’nin Afyonkarahisar merkez ilçe kongresinde CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP’li vekiller Hüseyin Yıldız ve Hasan Baltacı’yla tartıştı. Bu sırada bir grup “Hırsızlar dışarı”, “Burcu dışarı” sloganları atınca Köksal fenalaşarak bayıldı.

Haber Merkezi
04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gerginliğin kavgaya dönüşmesini araya giren partililer önledi.

Gerginliğin kavgaya dönüşmesini araya giren partililer önledi.

CHP’nin olaylı geçen kongrelerine bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar merkez ilçe kongresinde partililer ile Afyonkarahisar Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşandı. Kongrede, Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın telefonda kendisine “Seni Afyon’dan kazıyacağım” dediğini iddia etti. Köksal, Baltacı ile tartıştıktan sonra eski il başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi ile de tartıştı. Bunun üzerine partiler “Hırsızlar dışarı” ve “Burcu dışarı” sloganı attı. Sinirlenen Köksal, bağırdıktan sonra fenalaşarak bayıldı. Gerginliğin kavgaya dönüşmesini araya giren partililer önledi.


#politika
#CHP
#kongre
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