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CHP'deki para kulesi soruşturması derinleşiyor: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel adliyeye geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade vermek üzere adliyeye geldi.

10:29 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 11:17 - 22/03/2024 Cuma
DHA
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesi alınmak üzere çağrıldı.



CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.


Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifadesini vermişti.


Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta, Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan da "beyan sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.


Öte yandan eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrılanlar arasında yer alıyor.



#CHP
#Para Sayma Soruşturması
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Onur Öksel
#Şişli
#Şişli Belediyesi
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