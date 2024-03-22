CHP'deki para kulesi soruşturması derinleşiyor: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel adliyeye geldi

Kilis'te düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yaralarının hızla sarıldığını vurgulayıp, "Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız, bu umutları boşa çıkarmayacak eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi. Sözlerinin devamında CHP'de yaşanan kara para skandalına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık paralardan kule yapmak dışında başka bir icraatları yok. Doğan görünümlü şahin misali, içi farklı, dışı farklı bir muhalefetle karşı karşıyayız." diye konuştu.