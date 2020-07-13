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POLİTİKA

CHP'den Ayasofya tepkisi: Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız

CHP'den Ayasofya tepkisi: Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi. Öztrak, "Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı. Yarın bir gün yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztra
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztra

Danıştay'ın kararıyla cami statüsünde ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi.

AA

CHP Sözcüsü Öztrak pandemi nedeniyle tepki çeken törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmamasını eleştirdi
GÜNDEM
CHP Sözcüsü Öztrak pandemi nedeniyle tepki çeken törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmamasını eleştirdi

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan 1934'te yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararına iptal edilmesin diye Danıştay'a sözde bir savunma verirken diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar.

CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı
GÜNDEM
CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı

Bu yaptığınız ikiyüzlülük

Hadi oradan, yapılanın adı riyakarlıktır, ikiyüzlülüktür. Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır.

Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi
GÜNDEM
Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi

Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet yok sayıldı

  • Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.

CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
OYNAT 00:21
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.


Padişah iradesine göre mülk talep edilirse ne olacak?

Yarın bir gün yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak? Son aldığınız Vakıfbank hisselerini hazineye devreden kararınızı bu işin neresine koyacağız.

Kılıç hakkını Gazi verdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da ecdadın emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik?

HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
OYNAT 02:50
HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya'nın 'müze olarak kalması' yönünde çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' ifadelerini kullandı.


Bütün insanlık için müze yaptı

İşte gazi, kılıç hakkının verdiğini bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlığın ortak mirası olarak müze yapmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bu ülkede cumhurbaşkanı makamında oturup Atatürk'e hakaret eden tek kişi sizsiniz."

Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun
OYNAT 00:00
Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun
Sirkeci'de yolda yürürken Ayasofya'nın açıldığını öğrenen bir vatandaş 'Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü' sözleriyle tarihi olayı hem çevresindekilere duyurdu hem de sevincini gösterdi. İşte tüyleri diken diken eden o görüntü.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
OYNAT 03:09
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.


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