CHP'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: HDP'nin kapatılması milletin vicdanını yaralar

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, bugün iddianamenin kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebi ise reddedildi.
"Milletin vicdanını yaralar"
AYM'nin kararına ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi. CHP MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin kapatılmasının 'milletin vicdanını yaralayacağını' söyledi.
"Siyasi partiler suç işlemez"
Öztrak, "Duruşumuz nettir. Siyasi partiler suç işlemez, siyasi parti mensuplar işler. Bunun hesabını da yargıda şahsen verirler. Ama bugün talimatla açılan davayla partinin kapatılması milletin vicdanını yaralar. Siyasi partileri millet açar millet kapatır" ifadelerini kullandı.