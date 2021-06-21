Gündem CHPden AYMnin HDP kararına ilk yorum HDPnin kapatılması milletin vicdanını yaralar
POLİTİKA

CHP'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: HDP'nin kapatılması milletin vicdanını yaralar

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianameyi kabul etmesine CHP'den ilk yorum parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. CHP MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Öztrak, AYM'nin kararına ilişkin "HDP'nin kapatılması milletin vicdanını yaralar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden AYMnin HDP kararına ilk yorum: HDPnin kapatılması milletin vicdanını yaralar
Faik Öztrak

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, bugün iddianamenin kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebi ise reddedildi.

"Milletin vicdanını yaralar"

AYM'nin kararına ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi. CHP MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin kapatılmasının 'milletin vicdanını yaralayacağını' söyledi.

"Siyasi partiler suç işlemez"

Öztrak, "Duruşumuz nettir. Siyasi partiler suç işlemez, siyasi parti mensuplar işler. Bunun hesabını da yargıda şahsen verirler. Ama bugün talimatla açılan davayla partinin kapatılması milletin vicdanını yaralar. Siyasi partileri millet açar millet kapatır" ifadelerini kullandı.

HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz
GÜNDEM
HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz

HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu
GÜNDEM
HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu

HDP'den AYM'nin kararına ilişkin ilk açıklama: İddianameyi reddetme fırsatına sahipti
GÜNDEM
HDP'den AYM'nin kararına ilişkin ilk açıklama: İddianameyi reddetme fırsatına sahipti

HDP iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM
HDP iddianamesi kabul edildi

HDP’ye kapatma davasında kritik gün: AYM ilk incelemesini yapacak
GÜNDEM
HDP’ye kapatma davasında kritik gün: AYM ilk incelemesini yapacak

AYM’de ‘HDP’ mesaisi
GÜNDEM
AYM’de ‘HDP’ mesaisi
Abone Ol Google News
Barbaroslar bomba gibi geliyor

'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

​Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikâyesi...
Bitlisten beyaz altın fışkırıyor

Bitlis'ten 'beyaz altın' fışkırıyor

Ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlıyor.
Geçici tutuklama kararı verildi

​Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz kararı.

Ciroları 35 milyar dolara ulaştı

​Ticareti kesintiye uğratıp ihracatı yavaşlatır

​AYM HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemeyi tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.