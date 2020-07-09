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Gündem CHPden İdlibde Türk Lirası kullanılmasına eleştiri Suriyenin egemenlik hakları ihlal ediliyor
POLİTİKA

CHP'den İdlib'de Türk Lirası kullanılmasına eleştiri: Suriye'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'deki kontrolüne ve İdlib'de Türk Lirası'nın kullanılmasına eleştiriler yağdırdı. İktidarın Libya'daki politikalarından da parti olarak rahatsız olduklarını belirten Çeviköz, "Türkiye'nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. Suriye'de yaşananlardan ders almamıştı" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz

Suriye'de Esad rejiminin yıllardır yaptığı katliamlara, binlerce insanın ölümüne neden olan iç savaşa kayıtsız kalmayan Türkiye, halkı korumak için her şeyi yapıyor. Milyonlarca sığınmacıya kapılar açıldı, maddi ve manevi destek verildi. Suriyeliler de her seferinde verilen bu destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Ancak CHP tüm bunları görmezden gelerek, yine iktidarı eleştirdi.

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İdlib'de Türk Lirası'nın kullanılması rahatsız etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin dış politikasını eleştirdi. "Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını" söyleyen Çeviköz, "Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki" olduğunu ifade etti.

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CHP Libya'da huzur istiyormuş

CHP olarak Libya'da huzur ve istikrar istediklerini belirten Çeviköz, "Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus'taki hükümet ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

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  • Çeviköz şöyle devam etti: "Libya'daki, krize taraf bütün ülkelerin BMGK'nin silah ambargosu kararları başta olmak üzeri bütün kararlarına uyması gerektiğini belirten Çeviköz, "Türkiye'nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. Suriye'de yaşananlardan ders almamıştır."

Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı
FOTOĞRAF 17
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İdlib'in Sarmada beldesinde döviz bürosu işletmecisi Muhsin Hamoud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'e Türk lirası girdikten sonra piyasada rahatlamanın başladığını belirtti.
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Hamoud, '' Piyasaya Türk lirası girdikten sonra (ekonomik) durum bir nebze olsun düzeldi. Bundan sonra ümit ederiz ki tüm sektörler Türk lirası ile alışveriş yapar. Şu an piyasada Türk lirası varlığını etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de artmaya devam eder inşallah. ifadelerini kullandı.
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Sarmada'da bakkal Ali Ebu Ras da Türk lirasına olan talebin arttığını ve tüccarların daha çok yöneleceğini kaydetti.
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Ebu Ras, kentte çalışan işçilerin artık Türk lirası ile ücret aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını vurgulayarak, Türk lirası piyasaya sürüldükten halk rahatladı. Her yerde bozuk para bulamamak gibi bazı küçük sorunlar da var ancak bunların da zamanla aşılacağına inanıyorum. dedi.
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Günlük işlerde çalışan Rami Kızzey de fiili olarak Türk lirası ile alışveriş yapmaya başladığını söyledi.
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Kızzey Fiyatların sabitleşmesi ve herkesin Türk lirası ile alışveriş yapması için biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman halk rahatlar. Bunun (Türk lirası kullanımının) gelişme ve istikrar getireceğine inanıyorum. Tüccarların sıkıntısı dinmiş olur, ithalatlarını Türk lirası ile yapar, Türk lirası ile de halka satar. Son süreçte, Türk lirası piyasaya girmeden önce zarar edip dükkanını kapatmak zorunda kalan birkaç bakkal tanıyorum. diye konuştu.
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Suriye'nin yerel para birimindeki rekor değer kaybının ardından İdlibliler, alım gücünü korumak amacıyla geçtiğimiz günlerde Türk lirasını aktif olarak kullanmaya başladı.
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Suriye lirasının aşırı değer kaybı nedeniyle Türk lirasına sivillerin ve işletme sahiplerinin rağbeti artıyor.
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Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Suriye Lirasının yüksek değer kaybetmesi nedeniyle Türk Lirasının kullanıma başlanmasıyla ekonomik alanda kısmı bir rahatlık oluştu.
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