CHP'den İdlib'de Türk Lirası kullanılmasına eleştiri: Suriye'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'deki kontrolüne ve İdlib'de Türk Lirası'nın kullanılmasına eleştiriler yağdırdı. İktidarın Libya'daki politikalarından da parti olarak rahatsız olduklarını belirten Çeviköz, "Türkiye'nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. Suriye'de yaşananlardan ders almamıştı" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.
Suriye'de Esad rejiminin yıllardır yaptığı katliamlara, binlerce insanın ölümüne neden olan iç savaşa kayıtsız kalmayan Türkiye, halkı korumak için her şeyi yapıyor. Milyonlarca sığınmacıya kapılar açıldı, maddi ve manevi destek verildi. Suriyeliler de her seferinde verilen bu destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Ancak CHP tüm bunları görmezden gelerek, yine iktidarı eleştirdi.
İdlib'de Türk Lirası'nın kullanılması rahatsız etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin dış politikasını eleştirdi. "Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını" söyleyen Çeviköz, "Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki" olduğunu ifade etti.
CHP Libya'da huzur istiyormuş
CHP olarak Libya'da huzur ve istikrar istediklerini belirten Çeviköz, "Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus'taki hükümet ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.
Çeviköz şöyle devam etti: "Libya'daki, krize taraf bütün ülkelerin BMGK'nin silah ambargosu kararları başta olmak üzeri bütün kararlarına uyması gerektiğini belirten Çeviköz, "Türkiye'nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. Suriye'de yaşananlardan ders almamıştır."