CHP'den İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu eleştirisine cevap: Her partinin ayrı programı var

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bizler aynı milletin evlatlarıyız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gençlerle Söyleşi/Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi' programına katıldı.



KKTC'nin, büyük Türkiye Cumhuriyeti'yle bir bütün haline geldiğini ifade eden Ersin Tatar, 'Biz Kıbrıs olarak siyaset icabı ayrı bir devlet, ayrı bir cumhuriyetiz çünkü dünya hukuku bunu gerektiriyor. Biz kendimizi Türkiye'den hiçbir zaman ayrı görmedik. KKTC'yi güçlendirmek için de Türkiye'nin her anlamda desteğini alıyoruz. Türkiye'yle biriz, beraberiz. Bizler aynı milletin evlatlarıyız.' dedi.