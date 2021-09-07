CHP'den İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu eleştirisine cevap: Her partinin ayrı programı var

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bize sormadan konuşuyor' suçlamasına yanıt verdi.
CHP'DEN YANIT
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin eleştirilerinin sorulması üzerine de Altay, her ne kadar Millet İttifakı'nın ortakları olsalar da CHP ve İYİ Parti'nin ayrı parti programları bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin de bu şekilde algılanması gerektiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tekil' konuştuğunu belirterek şunları söylemişti:
- Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı.